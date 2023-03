Published: 18 Mar 2023 10 AM Updated: 18 Mar 2023 10 AM

மீண்டும் பரவும் கொரோனா - அலர்ட்டாக இருக்கிறதா தமிழக மருத்துவத்துறை?!

மார்ச் 1-ம் தேதி 15க்கும் குறைவாக இருந்த கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை தற்போது 50-ஐ நெருங்கியிருக்கிறது. மேலும் தொற்று உறுதியாகும் விகிதம் 1.99% ஆக உயர்ந்துள்ளது.