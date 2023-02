Published: 25 Feb 2023 9 AM Updated: 25 Feb 2023 9 AM

`கஞ்சாவுக்கு எதிராக புனிதப் போர்’ - விருதுநகர் காவல் நிலையத்துக்கு சர்ப்ரைஸ் விசிட் அடித்த டி.ஜி.பி

விருதுநகர்‌ மாவட்டத்திற்கு சர்ப்ரைஸ் விசிட் அடித்த தமிழக டி.ஜி.பி. சைலேந்திரபாபு, மேற்கு காவல்நிலையத்தில் பராமரிக்கப்படும் கோப்புகளை திடீரென ஆய்வு செய்தார்.