Published: 30 Jun 2023 9 AM Updated: 30 Jun 2023 9 AM

``மக்கள் ஆதரவை திமுக கூட்டணி இழந்து வருகிறது!” - சொல்கிறார் வானதி சீனிவாசன்

விசாரணை அமைப்புகளை கொண்டு பழிவாங்கிறது பாஜக என்ற எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனம், எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து நடத்திய பாட்னா கூட்டம் தொடர்பாக பா.ஜ.க தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசனை சந்தித்து சில கேள்விகளை முன்வைத்தேன்.