Published: 22 Apr 2023 9 AM Updated: 22 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

12 மணி நேர வேலை: `கார்பரேட் முதலாளிகளுக்கு ஆதரவானது' - கொதிக்கும் இடதுசாரிகள்

12 மணி நேர வேலை மசோதா தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளின் எதிர்ப்பை மீறி நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது.

Share