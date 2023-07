Published: Just Now Updated: Just Now

மேக்கேதாட்டூ: தீவிரம் காட்டும் டி.கே சிவக்குமார்... டெல்லி செல்லும் துரைமுருகன்! - அடுத்து என்ன?

காவிரி நதிநீர் மற்றும் மேக்கேதாட்டூ அணை விவகாரங்களில் கர்நாடக அரசிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் திட்டம் எதுவுமில்லை என்றிருக்கிறார் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன்.