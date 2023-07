Published: 21 Jul 2023 8 AM Updated: 21 Jul 2023 8 AM

ஆன்லைன் சூதாட்டத்துக்கு எதிராக சட்டம் இயற்ற தமிழக அரசுக்கு உரிமையில்லையா? - அமைச்சர் விளக்கம் என்ன?!

``அன்று நாடாளுமன்றத்தில் ஆதரவு, இன்று நீதிமன்றத்தில் எதிர்ப்பு....மாறுப்பட்ட கருத்துக்களின் ஒட்டுமொத்த வடிவம் தான் பாஜக” - சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி.