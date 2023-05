Published: 22 May 2023 7 PM Updated: 22 May 2023 7 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

`50 அடி பேரணிக்கு, 50,000 பேரை அலைக்கழிப்பதா?' - அதிமுக பேரணியால் கொந்தளித்த சென்னைவாசிகள்

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில், அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சகள் ஆளுநரைச் சந்தித்து, தி.மு.க அரசின் ஊழல் மற்றும் முறைகேடுகள் என்ற தலைப்பில் துறைரீதியான ஊழல் குற்றச்சாட்டு, சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கேடு உள்ளிட்டவை தொடர்பாக மனு வழங்கினர்.