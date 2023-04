Published: 19 Apr 2023 11 AM Updated: 19 Apr 2023 11 AM

`சி.எம்., மந்திரி வீட்டுக்கு ஃப்ரெஷ் மீன் வேண்டும்; மீனவர் நலன்..?” - கொந்தளிக்கும் நொச்சிக்குப்பம்

நொச்சிக்குப்பம் பகுதியில் சாலையோரம் இருந்த மீன்கடைகளையும், மீன் உணவகங்களையும் நீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து அகற்றியிருப்பது சென்னை மாநகராட்சி, இதையடுத்து அந்தப் பகுதி மீனவர்களும், மீன் வியாபாரிகளும் சாலைமறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

