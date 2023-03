Published: 04 Mar 2023 10 AM Updated: 04 Mar 2023 10 AM

குமரி: 4 நாள்களுக்கு பின் அணைக்கப்பட்ட குப்பை கிடங்கு தீ - புகை மூட்டத்தால் அவதியுற்ற பொதுமக்கள்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெயில் காலங்களில் தீ விபத்து காரணமாக ஏற்படும் புகையாலும், மழைக் காலங்களில் குப்பைகள் மழைநீருடன் கலந்து மக்கி துர்நாற்றம் வீசுவதும், என அப்பகுதி மக்கள் பல்வேறு சிரமங்களை அனுபவித்து வருகின்றனர்.