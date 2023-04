முதலாம் உலகப்போரின் அதிர்வுகள்: First Battle of Ypres - பங்கெடுத்த நாடுகளின் ராணுவ பலமும் பேரழிவும்!

முதலாம் உலகப் போரைப் பொறுத்தவரை முதலாம் Ypres யுத்தம் என்பது மிக முக்கியமானது. போர் என்பது எவ்வளவு அழிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அழுத்தமாக உணர்த்திய யுத்தம் அது.

government & politics வரையப்பட்ட போர்க் காட்சி ( William Barnes Wollen, Public domain, via Wikimedia Commons )

