முதலாம் உலகப்போரின் அதிர்வுகள்: Gallipoli Campaign - போரின் மாபெரும் திருப்புமுனையில் என்ன நடந்தது?

இதில் போரிட்ட ANZAC ராணுவத்தின் துணிவு பெரிதும் பாராட்டப்பட்டது. ஆஸ்திரேலியாவும் நியூசிலாந்தும் இதில் மிகப் பெருமை கொண்டன. இந்த இரு நாடுகளிலும் இன்றளவும் ஒவ்வோராண்டும் ஏப்ரல் 25-ம் தேதி ANZAC தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

government & politics கலிப்பொலி போர்த்தொடர் (Gallipoli Campaign) ( Archives New Zealand from New Zealand )