வெள்ளக்காடான இமாசலப் பிரதேசம்: பதைபதைக்க வைக்கும் வீடியோ காட்சிகள்!

மண்டி மாவட்டத்தில் பீஸ் நதியில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் காரணமாக ஆத்- பஞ்சரை இணைக்கும் பாலம் அடித்துச் செல்லப்பட்டிருக்கிறது.