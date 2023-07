Published: 25 Jul 2023 9 AM Updated: 25 Jul 2023 9 AM

"அம்பேத்கர் படத்தை நீக்கச்சொன்னது சட்டப்படி கிரிமினல் குற்றம்!"- முன்னாள் நீதிபதி கே.சந்துரு பேட்டி

"நீதிமன்றம் ஒருமித்த குரலில் பேசாமல், தனித்தனியாக வேறுமாதிரி பேசுவது ஸ்திரமற்றத் தன்மையைக் காட்டுகிறது. மணிப்பூர் மாதிரி முக்கியமான பிரச்னை இருக்கும்போது ஏன் இதுபோன்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தவேண்டும்?"- கே.சந்துரு