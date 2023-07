Published: 01 Jul 2023 10 AM Updated: 01 Jul 2023 10 AM

``அரசு எடுத்த நடவடிக்கையால் 2 நாளில் தக்காளி விலை குறைந்துவிட்டது!" - அமைச்சர் பெரியகருப்பன்

"தக்காளி விலை படிப்படியாக குறையும்" என்று கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கே.ஆர்.பெரியகருப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.