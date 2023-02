Published: 28 Feb 2023 8 AM Updated: 28 Feb 2023 8 AM

நீலகிரி: யானை தாக்கி உயிரிழந்த பழங்குடியின முதியவர்; ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள்!

வீட்டிலிருந்து தொரப்பள்ளி பகுதிக்கு நடந்து செல்கையில், யானை ஒன்று திடீரெனத் தாக்கியிருக்கிறது. அதில் படுகாயமடைந்த கரும்பன், நிகழ்விடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.