Published: Just Now Updated: Just Now

`திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு பென்ஷன்' ஹரியானா அரசின் திட்டம்... வரவேற்கும் மக்கள்!

ஹரியானா மாநிலத்தில் 45 முதல் 60 வயதான திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளதாக ஹரியானா முதல்வர் மனோகர் லால் கட்டார் தெரிவித்துள்ளார்.