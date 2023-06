Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னையில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழை! - ஸ்பாட் விசிட் ரிப்போர்ட்

மழைநீர் தேங்கி நிற்கும் பகுதிகளில் மாநகராட்சிப் பணியாளர்களும், மாநில பேரிடர் மீட்புக் குழுவினரும் களத்துக்கு வந்து தேங்கி நிற்கும் நீரை வெளியேற்றும் பணிகளில் ஈடுபட்டதையும் காணமுடிந்தது.