ஸ்டாலின் அரசுக்கு புதிய தலைவலி; ’விலைவாசி’ உயர்வு பிரச்னையைச் சமாளிக்கப்போவது எப்படி?!

ஆளும் தி.மு.க அரசை நெருக்கும் விஷயங்களில், புதிதாக வந்து சேர்ந்திருக்கிறது `விலைவாசி உயர்வு' பிரச்னை. இதை அரசு எப்படிச் சமாளிக்கப்போகிறது?!