ராஜஸ்தானில் ஆக்ஸிஜன் மாஸ்க் தீப்பிடித்து நோயாளி பலி - அரசு மருத்துவமனையில் சோகம்!

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த நோயாளியொருவர், ஆக்ஸிஜன் மாஸ்க் எரிந்து உயிரிழந்தார்.