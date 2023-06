Published: 25 Jun 2023 8 AM Updated: 25 Jun 2023 8 AM

கேரள யூ-டியூபர்களின் வீடுகளில் வருமானவரித்துறை ரெய்டு - என்ன காரணம்?!

கோழிக்கோடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வருமானவரித்துறை சோதனை நடைபெற்றது. இந்த சோதனையால் யூ-டியூப் சேனல் நடத்துபவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.