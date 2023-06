Published: Just Now Updated: Just Now

`மழையில் ஸ்தம்பிக்கிறதா சென்னை?' - உண்மை நிலை என்ன... ஸ்பாட் ரிப்போர்ட்!

வங்கக் கடலில் உருவான வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்துகொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, தலைநகர் சென்னையில் கடந்த 27 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு இந்த ஜூன் மாதத்தில் மழை அதிகமாகப் பெய்திருக்கிறது.