Published: 17 May 2023 4 PM Updated: 17 May 2023 4 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

கட்டுக்கடங்காத விஷச்சாராயம்... கட்டுப்படுத்துவதில் ஸ்டாலின் அரசு பெருந்தோல்வியா? - ஓர் அலசல்

``காவல்துறைக்கு தெரியாமல் கள்ளச்சாராயம்\ விஷச்சாராய வியாபாரம் நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. லஞ்சம் வாங்கிக் கொண்டு அனுமதிக்கும் காவல் அதிகாரிகளும் இருக்கிறார்கள்.'' - மூத்த பத்திரிகையாளர் ப்ரியன்