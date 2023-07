Published: 22 Jul 2023 7 AM Updated: 22 Jul 2023 7 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

மகப்பேறு நிதியுதவித் திட்டம் நிறுத்தமா? - குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் மா.சு-வின் பதில் ஏற்புடையதா?!

கர்ப்பிணி பெண்களின் ஊட்டச்சத்தை உறுதிசெய்யத்தான் இந்தத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. ஆனால், இரு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நிதியுதவியும், உணவுப் பெட்டகமும் கிடைப்பதில்லை என்னும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.