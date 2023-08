Published: 05 Aug 2023 8 AM Updated: 05 Aug 2023 8 AM

`குறையும் தமிழக ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள்!' - சுட்டிக்காட்டிய ஜூ.வி; நடவடிக்கை எடுக்க அரசு உறுதி!

கடந்த ஜூ.வி இதழில், `குறையும் தமிழக ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள்! அரசியல் தலையீடுதான் காரணமா?' என்னும் தலைப்பில் செய்தி வெளியிட்டிருந்தோம். இந்த நிலையில், அதற்கு முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உறுதியளித்திருக்கிறார்.