Published: 23 Jun 2023 10 AM Updated: 23 Jun 2023 10 AM

``அண்ணாமலை திமுக-வின் ஏஜென்டா... உச்சகட்ட அநியாயம்” - சி.வி சண்முகத்தை சாடும் கார்த்தியாயினி

செந்தில் பாலாஜி கைது உள்ளிட்ட சம்பவத்தைச் சுற்றி நடக்கும் பல்வேறு விஷயங்கள் தமிழக அரசியலையே தடதடக்க வைத்திருக்கிறது. இது தொடர்பான கேள்விகளை பா.ஜ.க-வின் மாநிலப் பொதுச் செயலாளர் பி.கார்த்தியாயினியைச் சந்தித்து முன்வைத்தோம்..!