Published: 25 Jun 2023 8 AM Updated: 25 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

கரூர்: இரண்டு நாள்களாக நடைபெற்று வந்த வருமான வரித்துறையினரின் சோதனை நிறைவு!

கரூரில், அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரருக்கு நெருக்கமானவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்று வந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளின் சோதனை நிறைவுபெற்றுள்ளது.