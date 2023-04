Published: Just Now Updated: Just Now

இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக... `தண்ணீருக்கான பட்ஜெட்' அறிமுகம் செய்யும் கேரளா!

இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக தண்ணீருக்கென தனி பட்ஜெடை அறிமுகம் செய்துள்ளது கேரள மாநில அரசு. இந்தத் திட்டம் தண்ணீரை வீணாக்குவதற்கு எதிராக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த உதவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

