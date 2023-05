Published: 18 May 2023 4 PM Updated: 18 May 2023 4 PM

`சுகாதாரப் பணியாளர்களை தாக்கினால் 7 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை’ - கேரளாவில் அவசர சட்டம் நிறைவேற்றம்

சுகாதாரப் பணியாளர்கள் அல்லது சுகாதார நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கு எதிராக வன்முறை செயல்களில் ஈடுபடுவோர் அல்லது தூண்டிவிடுவோர் என எவராக இருந்தாலும் ஆறு மாதங்கள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை கடுமையான சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும் என இந்தச் சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.