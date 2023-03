Published: Just Now Updated: Just Now

கோவை: `குழந்தைகளை வெளியேகூட அனுப்ப முடியல’ - போதை நபர்களின் கூடாரமான நொய்யல் ஆறு, பேரூர் பகுதி

பேரூர் பகுதியில் டாஸ்மாக் ஒன்று உள்ளது. அதன் உள்ளேயே பார் வசதியும் உள்ளது. ஆனாலும் பல போதை ஆசாமிகள் இரவு நேரங்களில் ஆற்றின்கரையோரம் வந்து மது அருந்திவிட்டு அங்கேயே பாட்டில்களையும் விட்டுச் செல்கின்றனர்.