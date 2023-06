கிருஷ்ணகிரி: `சிப்காட் நிலப் பிரச்னைக்கு தீர்வு வேண்டும்’ - 150 நாள்களாக போராடிய விவசாயி மரணம்

Published: 07 Jun 2023 6 AM Updated: 07 Jun 2023 6 AM

கிருஷ்ணகிரி: `சிப்காட் நிலப் பிரச்னைக்கு தீர்வு வேண்டும்’ - 150 நாள்களாக போராடிய விவசாயி மரணம்

``இத்தனை நாள்களாக மன உளைச்சலில், போராட்ட களத்துக்கு வந்த அன்னையா இறந்தது எங்களுக்கு வருத்தமாக உள்ளது. இந்த அலட்சிய அரசு விரைவில், சிப்காட் நிலப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும்” – விவசாயிகள்.