`நரபலி திட்டம் - தமிழ்நாடுதான் பாதுகாப்பு தர வேண்டும்'... உறவினர்களிடமிருந்து தப்பிய இளம்பெண்!

குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இருக்கும் அரசியல் தொடர்புகள் காரணமாக, மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளால் என்னைக் காப்பாற்ற முடியவில்லை.