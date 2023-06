Published: Just Now Updated: Just Now

மாமன்னன்: ``உதயநிதிக்கு இதைவிட முக்கியமான பொறுப்பு இருக்கிறது” - சபரீசன் சூசகமா?!

சபரீசன், ``உதயநிதியின் கடைசி படம் இதுதான். அதைவிட முக்கியமான பொறுப்பு அவரிடம் இருக்கிறது, அதனை அவர் சிறப்பாகச் செய்வார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. இனி அவர் நடிக்க மாட்டார்.” என்றார்