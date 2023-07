Published: 21 Jul 2023 11 AM Updated: 21 Jul 2023 11 AM

மணிப்பூர் நிர்வாணக் கொடுமை:`2 மாதங்களாக நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்?'- மூத்த காவல்துறை அதிகாரி விளக்கம்

இப்படியான நெருக்கடிக்கு மத்தியில் மோடி, `மணிப்பூர் சம்பவத்தில் குற்றவாளிகள் யாரும் தப்ப மாட்டார்கள்' என முதல்முறையாக நேற்று பேசியிருக்கிறார்.