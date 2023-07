Published: 30 Jul 2023 8 AM Updated: 30 Jul 2023 8 AM

``விவசாயிகளை முன்னிறுத்தி, ஆவின் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது!" - கரூரில் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்

`விவசாயிகள் விரைவாக பயன்பெறும் வகையில் பால் கொள்முதல் நிலையங்களில் 10 நாள்களில் பண பட்டுவாடா செய்யப்பட்டு வருகிறது. இது எந்த ஆட்சியிலும் முன்னெடுக்கப்படாத நடவடிக்கை என்பதால், விவசாயிகள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு ஆவின் நிறுவனத்துக்கு கிடைத்துள்ளது.' - மனோ தங்கராஜ்