Published: 23 Jun 2023 7 AM Updated: 23 Jun 2023 7 AM

``நாங்கள் நட்ட மரங்களை அதிகாரிகள் சுடும் தார் ஊற்றி அழிக்கப் பார்க்கிறார்கள்!" - எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்

``அமராவதி ஆற்றின் துணை ஆறான குடகனாற்றில் வரும் கழிவு நீரில் 3500 டி.டி.எஸ் உப்புத் தன்மை கலந்து வருவதால், அவற்றை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. கழிவுநீரை ஆற்றில் கலக்கும் நிறுவனத்தை கண்டறிந்து, நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்.” - எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்