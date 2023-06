Published: 26 Jun 2023 11 AM Updated: 26 Jun 2023 11 AM

'ஆபரேஷன் ஆல் அவுட்': ஒரே நாள் இரவில் அதிரடி ரெய்டு மூலம் 236 கிரிமினல்களைத் தூக்கிய மும்பை போலீஸார்!

மும்பையில், போலீஸார் ஒரே நாள் இரவில் அதிரடி சோதனை நடத்தி 236 கிரிமினல்களைக் கைதுசெய்தனர்.