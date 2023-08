Published: Just Now Updated: Just Now

NLC: வாரக்கணக்கில் தொடரும் வேலை நிறுத்தப் போராட்டம் - ஜீவா தொழிற்சங்க கோரிக்கைகள் நிறைவேறுமா?!

“பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு, ஒரே வேலையை இரண்டு பேர் செய்வது போன்ற காரணிகளால் பாகுபாடு இடைவெளி அதிகமாக இருக்கிறது. இதனால் இங்கு உழைப்பு சுரண்டப்படுகிறது. உற்பத்தியில் சரிபாதிக்கு மேல் ஒப்பந்த ஊழியர்கள்தான் இருக்கிறார்கள். ”