Published: 21 Jul 2023 9 AM Updated: 21 Jul 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

பேனா நினைவுச் சின்னம்: கடலிலா... கடற்கரையிலா... எங்கே அமைக்கப்படுகிறது? - பரவிய தகவலும் விளக்கமும்!

``கடலில் பேனா நினைவுச் சின்னம் வைப்பதை யாராலும் தடுக்க இயலாது..!” - திமுக தரப்பில் விளக்கம்