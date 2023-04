Published: Just Now Updated: Just Now

``நாடாளுமன்றம் மட்டுமே சட்டத்தை நிறைவேற்ற, செயல்படுத்த தகுதியுடையது!" - துணை ஜனாதிபதி ஜக்தீப் தன்கர்

``சட்டம் என்பது நாடாளுமன்றத்தின் பிரத்யேகப் பாதுகாப்பு. இதுவே ஒட்டுமொத்த மக்களின் விருப்பத்தின் மிகவும் உண்மையான பிரதிபலிப்பாகும்." - ஜக்தீப் தன்கர்

