Published: 10 Apr 2023 10 AM Updated: 10 Apr 2023 10 AM

'பெயரளவுக்குத்தான் இயங்குகிறதா டயாலிசிஸ் சிகிச்சைப் பிரிவுகள்?' - அரசு மருத்துவமனைகளில் அவதி!

அரசு மருத்துவமனைகளில் டயாலிசிஸ் சிகிச்சைப் பிரிவு பெயரளவில் மட்டுமே இயங்கிவருவதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது. இதனால் தனியார் மருத்துவமனைகளில் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தி சிகிச்சை பெற வேண்டிய நிலைக்கு பொதுமக்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள்.