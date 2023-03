Published: Just Now Updated: Just Now

தென்காசி: நடுரோட்டில் அமைக்கப்பட்ட வாருகால் - அதிகாரிகள் மெத்தனத்தால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!

பேவர் பிளாக் சாலையின் நடுவில் வாருகால் அமைக்கப்பட்டிருப்பதால் சாலையைப் பயன்படுத்த முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகிறார்கள்.