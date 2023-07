Published: 01 Jul 2023 9 AM Updated: 01 Jul 2023 9 AM

ராமநாதபுரம்: `வாழ வழி காட்டுங்கள்...’ கதறும் மாற்றுத்திறனாளி சகோதரர்கள் - ஆட்சியரிடம் மனு

``பிறவியிலேயே எங்களுக்கு கால்கள் ஊனம் கிடையாது. 10 வயது வரை மற்ற பிள்ளைகளைப் போல் நன்றாகத்தான் ஓடியாடி விளையாடிக் கொண்டிருந்தோம். அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கள் இருவராலும் நடக்க முடியாமல் கால்கள் முடங்கிப் போய்விட்டது.”