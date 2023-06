Published: 12 Jun 2023 11 AM Updated: 12 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

விருதுநகர் மாவட்டச் சிறையில் கைதிகளுக்குள் மோதல்; பொருள்கள் உடைப்பு - என்ன நடந்தது?

விருதுநகர் மாவட்டச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் கைதிகளில், இரு தரப்பினருக்கிடையே திடீர் மோதல் ஏற்பட்டது. இதனால், காவல்துறை வட்டாரத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.