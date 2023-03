Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னையில் தனியார் பேருந்துகள்... சாதக, பாதகங்கள் என்னென்ன?!

சென்னையில் தனியார் மூலம் பேருந்துகளை இயக்குவதற்கான நடவடிக்கை தொடங்கி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானது.. எனவே இதில் இருக்கும் சாதக, பாதகங்கள் என்ன என்ற கேள்வி எழுகிறது.