Published: 24 May 2023 11 AM Updated: 24 May 2023 11 AM

2000 ரூபாய் விவகாரம்: ``திமுக-வினரிடம் ஆலோசித்தால், நோக்கமே தோற்றுவிடும்” - இராம ஸ்ரீநிவாசன் சூசகம்