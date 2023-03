Published: 08 Mar 2023 10 AM Updated: 08 Mar 2023 10 AM

புதுக்கோட்டை: 21 மாதங்களில் 247 குழந்தைகள் இறப்பு - மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் சொல்வதென்ன?!

``சிகிச்சை சரியில்லாததால் இந்தக் குழந்தைகள் இறக்கவில்லை. குறைப்பிரசவம், பிறவிக் குறைபாடுகள், நோய் பாதிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால்தான் இறப்பு நேரிட்டிருக்கிறது." - மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர்