Published: 31 Jul 2023 6 AM Updated: 31 Jul 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

‘‘I.N.D.I.A கூட்டணி வெற்றிபெற்றாலும் நல்லதுதான்” - சொல்கிறார் பூவை.ஜெகன் மூர்த்தி

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்துகொண்டு மணிப்பூர் சம்பவத்தைக் கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியிருக்கிறது புரட்சி பாரதம் கட்சி. அதுகுறித்தும் வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பான கேள்விகளுடனும் பூவை.ஜெகன் மூர்த்தியை நேரில் சந்தித்தேன்..