Published: 21 Mar 2023 11 AM Updated: 21 Mar 2023 11 AM

ரஷ்யாவில் சீன அதிபர்: ஜின்பிங்கின் 12 திட்டங்கள் - முடிவுக்கு வருமா உக்ரைன் போர்?

சீன அதிபர் ஜின்பிங் 3 நாள் பயணமாக நேற்று ரஷ்யா சென்றார். உக்ரைன் போரை நிறுத்துவது தொடர்பாக அதிபர் புதினுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.