Published: 12 Apr 2023 10 AM Updated: 12 Apr 2023 10 AM

‘யாரோ’ ரூ.20,000 கோடி முதலீடு - ராகுல் குற்றச்சாட்டும் அதானி விளக்கமும்!

அதானி குழுமத்தின் போலி நிறுவனங்களில் யாரோ ரூ.20,000 கோடி முதலீடு செய்து இருப்பதாக ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டி வருகிறார். இதற்கு அதானி நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.