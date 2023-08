Published: 18 Aug 2023 8 AM Updated: 18 Aug 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

அதிமுக மாநாடு நடக்கும் நாளில் நீட் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ள திமுக - காரணம் பதற்றமா... பின்னணி என்ன?!

``அதிமுக மாநாடு மக்கள் மத்தியில் கவனம்பெற்று பெற்று வெற்றியடைந்துவிடும் என்ற பதற்றத்தில்தான் மாநாடு நடைபெறும் அதேநாளில் நீட் தொடர்பான போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளது திமுக” - அதிமுக செய்தி தொடர்பாளார் சசிரேகா